Eğlence mekanında dehşet anları: Kavgayı ayırmak isteyen çalışana bıçaklı saldırı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir gece kulübünde müşteriler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan mekan çalışanı E.Y., bacağından bıçaklanarak yaralandı. Araçlarını olay yerinde bırakarak kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Engir Gölü Kümeevleri'nde bulunan bir gece kulübünde müşteriler arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen mekan çalışanı bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri otomobillerini bırakıp kaçan şüphelilerin peşine düştü.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Gece kulübünde bulunan T.K. isimli şahıs ile diğer müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Gerginliğin kısa sürede tırmanarak fiziksel kavgaya dönüşmesi üzerine T.K., yanında bulundurduğu bıçağı çıkardı. Bu esnada tarafların arasına girerek kavgayı sonlandırmak isteyen gece kulübü çalışanı E.Y., T.K. tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye intikal eden polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlileri yaralı E.Y.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan E.Y., tedavi edilmek üzere Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılıyor. Öte yandan, olayın faili T.K. ve beraberinde gelen arkadaşının, mekana geldikleri 06 DY 3356 plakalı otomobili olay yerinde bırakarak hızla kaçtıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan T.K. ve arkadaşının kimlik tespitlerinin ardından yakalanmaları için geniş çaplı bir çalışma yürütüyor. Meydana gelen bıçaklı yaralama olayıyla ilgili başlatılan adli soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

