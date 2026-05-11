Eğlenmek için gittiği evde pompalı tüfekle öldürülmüştü! 16 yaşındaki kızın katiline verilen ceza belli oldu

Kayseri’nin İncesu ilçesinde 16 yaşındaki İ.N.T.'nin eğlenmek için gittiği evde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiği davanın yeniden yargılaması tamamlandı.

Olay, 17 Ağustos 2021 tarihinde Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek amacıyla bir eve giden 16 yaşındaki İ.N.T., pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili yürütülen hukuki süreçte sanık B.A. hakkında verilen ilk karar Yargıtay tarafından bozuldu. Bozma kararının ardından dava, Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık B.A. yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık B.A. ve avukatlarının yanı sıra, hayatını kaybeden İ.N.T.’nin ailesinin avukatları katılım sağladı. Celsede söz alan sanık avukatları, olayın cinayet değil kaza olduğunu iddia etti. Savunma makamı, müvekkilleri B.A.’nın dava süreci boyunca 5 senedir tutuklu bulunduğunu ve bu süreçte çok yıprandığını ifade ederek mahkemeden beraat talebinde bulundu.

"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, nihai kararı görüşmek üzere duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranın ardından Yargıtay’ın bozma kararı doğrultusunda hükmünü açıklayan heyet, sanık avukatlarının kaza iddialarını ve beraat taleplerini reddetti.

Mahkeme, tutuklu sanık B.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

