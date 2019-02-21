Ulusal Kanal ekibi, heyelan nedeniyle 27 hanenin boşaltıldığı İzmir’in Eğridere Köyü’ne gitti. Köylüler dertli, çünkü artık evleri yok. Daha da önemlisi geçimlerini sağladıkları hayvancılığı nasıl sürdüreceklerini bilemiyorlar.

Toprak sabun gibi kaydı. Evler yan yattı, yıkıldı, toprak altıda kaldı. Köyün camisi 5 metre kaydı.



Görüntüler İzmir’in Bornava İlçesine Bağlı Eğridere Mahallesi’nden. Ulusal Kanal ekibi, 27 hanenin heyelan nedeniyle boşaltıldığı bölgeye gitti, köylülerin derdini dinledi.



Eğridere köyü boşaltıldı, jandarma giriş çıkışlara izin vermiyor. Ulusal Kanal 50 metre derinliğinde oluşan yarıkları görüntüledi.



Kimi ev toprak altında kaldı, kimiyse yıkıldı. Kaymakamlık 6 aylık kira yardımı yaptı ancak üreticinin hayvanları köyde kaldı.



Eğridereliler hem evlerinin hem de ahırlarının bölgeye yakın bir yerde yeniden yapılmasını istiyor.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr

