Ehliyetini 20 gün önce almıştı! 18 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir alt geçitte meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki Mehmet Ege Sula hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ehliyetini 20 gün önce almıştı! 18 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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Antalya'da bir motosiklet kazası, 18 yaşında bir gencin hayatına mal oldu. Ehliyetini yalnızca 20 gün önce aldığı öğrenilen Mehmet Ege Sula, geçirdiği kazanın ardından kurtarılamadı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Tonguç Caddesi'nde bulunan Tonguç Altgeçidi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 07 BSA 572 plakalı motosikleti kullanan Sula, altgeçide geldiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan sürücü, yol kenarındaki bir trafik levhasına çarptı.

MOTOSİKLET 150 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle motosiklet, durabilmek için yaklaşık 150 metre yol kat etti. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin genç sürücü üzerinde yaptığı kontrollerde, Mehmet Ege Sula'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından altgeçit, tek yön olarak araç trafiğine kapatıldı. Bu sırada olayı haber alan çevre sakinleri de altgeçidin üst kısmına toplanarak polis ekiplerinin çalışmalarını izledi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın tamamlanmasının ardından Sula'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaklaşık 150 metre sürüklenerek yol ortasında duran motosiklet ise bir çekici yardımıyla otoparka çekildi.

EHLİYETİNİ 20 GÜN ÖNCE ALMIŞTI

Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden gencin ehliyetini olaydan yalnızca 20 gün önce aldığı ortaya çıktı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Ege Sula'nın cenazesi, bugün öğle saatlerinde ailesi tarafından morgdan teslim alındı. Cenazenin teslim alınması sırasında ailenin derin bir üzüntü içinde olduğu gözlendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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