Ehliyetini yenilemek isterken şok oldu! 60 yıllık mesleği parmak izlerini silmiş

Kastamonu’da 58 yıldır gözlükçülük yapan 73 yaşındaki İsmail Kargılı, ehliyetini yenilemek için gittiği Nüfus Müdürlüğü’nde parmak izi veremeyince şaşkına döndü. Uzun yıllar gözlük camlarını elle taşlayarak çalışan Kargılı’nın sekiz parmağındaki izler tamamen silinmiş

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ehliyetini yenilemek isterken şok oldu! 60 yıllık mesleği parmak izlerini silmiş
Yayınlanma: Güncellenme:

Kastamonu’da yaklaşık 60 yıldır gözlükçülük yapan İsmail Kargılı, parmak izlerinin silindiğini ehliyetini yenilemek için gittiği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde öğrendi.

1952 doğumlu Kargılı, şehrin o dönem tek gözlükçüsü olan ağabeyinin yanında 15 yaşında çalışmaya başladı. 1989’da kendi dükkânını açan ve 36 yıldır aynı dükkânda hizmet veren Kargılı, geçen yıl ehliyetini değiştirmek isterken yaşadığı durumu şöyle anlattı:

“Ehliyetimi yenilerken parmak izi alıyorlardı. Defalarca bastırdım, ama sekiz parmak çıkmadı. Sadece iki küçük parmak izimi alabildiler. ‘Ne iş yapıyorsun?’ diye sordular. ‘Gözlükçüyüm’ dedim. Yıllarca el taşıyla cam yaptığımız için parmak izlerim zamanla silinmiş.”

PARMAKLARIMIZ SÜREKLİ SÜRTÜNMEYE MARUZ KALIRDI

Eskiden gözlük camlarının mineral camdan üretildiğini belirten Kargılı, “Kırılan camın kenarını balık sırtı gibi tıraşlardık. El taşıyla yaptığımız bu işlemde parmaklarımız sürekli sürtünmeye maruz kalırdı. Yıllar içinde izler tamamen silindi.” dedi.

Şehrin en eski gözlükçüsü olan Kargılı, “Ölene kadar bu işi yapmayı düşünüyorum. Gözlükçülük dünyanın en iyi mesleklerinden biri çünkü insanları gördürüyorsun. Gözlüğü takıp ‘Dünyalar varmış’ diyen birini görünce çok mutlu oluyorum.” ifadelerini kullandı.

Doğru gözlük kullanımının önemine de değinen Kargılı, “Güneş gözlüğü bile olsa mutlaka optikçiden alınmalı.” uyarısında bulundu.

Şampiyonlar Ligi heyecanı Rams Park'ta! Galatasaray - Bodo/Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda?Şampiyonlar Ligi heyecanı Rams Park'ta! Galatasaray - Bodo/Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Sosyal medya kullanımı için yeni düzenleme geliyorBakan Uraloğlu açıkladı: Sosyal medya kullanımı için yeni düzenleme geliyorBilim ve Teknoloji
Kan donduran ifadeler! Kızını ve 7 yaşındaki torununu öldüren baba hâkim karşısındaKan donduran ifadeler! Kızını ve 7 yaşındaki torununu öldüren baba hâkim karşısındaYurt
parmak izi ehliyet yenileme
Günün Manşetleri
Sosyal medya kullanımı için yeni düzenleme
İşte sürücüleri bekleyen rekor cezalar!
Eski başkan yardımcısı "kayıt dışı araçları" tek tek anlattı!
5 bin 503 firmaya 9 ayda 8,8 milyar lira!
81 ilde denetim! Yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı
200’ün üzerinde personel ifadeye çağrıldı
Türk askerinin Lübnan'da görev süresi 2 yıl uzatıldı
AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada
“Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 örgüt çökertildi
14 sanık hakkında iddianame kabul edildi
Çok Okunanlar
Altın düşüşte! Dev banka "al" tavsiyesini çekti, uzmanlar kritik seviyeyi işaret etti! Altın düşüşte! Dev banka "al" tavsiyesini çekti, uzmanlar kritik seviyeyi işaret etti!
12 yılın en sert düşüşü yaşandı... 12 yılın en sert düşüşü yaşandı...
Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar Kısa vadede büyük kazanç: İşte 1.000.000 TL’ye 32 günde servet kazandıran bankalar
İşte sürücüleri bekleyen rekor cezalar! İşte sürücüleri bekleyen rekor cezalar!
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı