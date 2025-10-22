Ehliyetini yenilemek isterken şok oldu! 60 yıllık mesleği parmak izlerini silmiş

Kastamonu’da yaklaşık 60 yıldır gözlükçülük yapan İsmail Kargılı, parmak izlerinin silindiğini ehliyetini yenilemek için gittiği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde öğrendi.

1952 doğumlu Kargılı, şehrin o dönem tek gözlükçüsü olan ağabeyinin yanında 15 yaşında çalışmaya başladı. 1989’da kendi dükkânını açan ve 36 yıldır aynı dükkânda hizmet veren Kargılı, geçen yıl ehliyetini değiştirmek isterken yaşadığı durumu şöyle anlattı:

“Ehliyetimi yenilerken parmak izi alıyorlardı. Defalarca bastırdım, ama sekiz parmak çıkmadı. Sadece iki küçük parmak izimi alabildiler. ‘Ne iş yapıyorsun?’ diye sordular. ‘Gözlükçüyüm’ dedim. Yıllarca el taşıyla cam yaptığımız için parmak izlerim zamanla silinmiş.”

PARMAKLARIMIZ SÜREKLİ SÜRTÜNMEYE MARUZ KALIRDI

Eskiden gözlük camlarının mineral camdan üretildiğini belirten Kargılı, “Kırılan camın kenarını balık sırtı gibi tıraşlardık. El taşıyla yaptığımız bu işlemde parmaklarımız sürekli sürtünmeye maruz kalırdı. Yıllar içinde izler tamamen silindi.” dedi.

Şehrin en eski gözlükçüsü olan Kargılı, “Ölene kadar bu işi yapmayı düşünüyorum. Gözlükçülük dünyanın en iyi mesleklerinden biri çünkü insanları gördürüyorsun. Gözlüğü takıp ‘Dünyalar varmış’ diyen birini görünce çok mutlu oluyorum.” ifadelerini kullandı.

Doğru gözlük kullanımının önemine de değinen Kargılı, “Güneş gözlüğü bile olsa mutlaka optikçiden alınmalı.” uyarısında bulundu.