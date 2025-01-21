Ehliyetsiz elektrikli transpalet kullanırken kaza geçiren stajyer, hakkını arıyor

Bursa'da staj yaptığı özel bir firmada CNC bölümünde çalışması gereken Onur Turan, uygun olmayan işlerde çalıştırılırken kaza geçirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Elektrikli el transpaleti kullanırken ehliyetsiz bir şekilde yönlendirilen Turan, omuzunda kırık ve çıkıklarla hastaneye kaldırıldı. Genç, yaşadığı kazanın ardından hakkını yargı yoluyla arayacak.

Bursa Çıraklık ve Staj Sigortası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yeniay ve ekibi, Onur Turan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yeniay, ailenin her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, benzer olayların bir daha yaşanmaması için mücadele edeceklerini vurguladı. Bu olay, stajyerlerin çalışma koşulları ve şirketlerin sorumluluklarını yeniden gündeme getirdi.

Ehliyetsiz elektrikli transpalet kullanırken kaza geçiren stajyer, hakkını arıyor - Resim : 1

Stajyerlerin güvenli çalışma şartlarında istihdam edilmeleri ve yasal düzenlemelerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi, bu tür kazaların önlenmesinde hayati önem taşıyor.

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