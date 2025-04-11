Ehliyette yaş sınırı değişti! Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak

Sürücü belgesi sahiplerini doğrudan etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan resmi açıklamalara göre, sürücü belgesi yaş sınırında bazı değişiklikler yapılırken, belirli bir yaşı aşan sürücülerin belge yenileme süreçlerine ilişkin yeni kurallar getirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Ehliyette yaş sınırı değişti! Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak - Resim: 1

Türkiye’de yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, belirli bir yaşın üzerindeki bireyler, mevcut sürücü belgelerine sahip olsalar dahi araç kullanamayacaklar. Bu değişiklik, özellikle yaş sınırına takılan sürücüleri etkileyerek trafikteki sürücü profilinde önemli değişikliklere yol açması bekleniyor.

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Ehliyette yaş sınırı değişti! Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak - Resim: 2

Bununla birlikte, belirli bir yaşı aşan sürücülerin belge yenileme süreçlerinde de yeni kurallar getirildi. Bu kapsamda, yaşlı sürücüler, belirli periyotlarla sağlık kontrollerinden geçecekler ve bu kontrollerin sonuçlarına göre belgelerini yenileyebilecekler.

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Ehliyette yaş sınırı değişti! Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak - Resim: 3

Yeni düzenlemeyle trafik güvenliğinin artırılması ve yaşlı sürücülerin trafikteki risk faktörlerinin minimize edilmesi hedefleniyor. Sürücülerin, yaş sınırları ve belge yenileme süreçlerine dair yeni kurallar hakkında bilgi edinmeleri ve gerekli bilgilendirmelere dikkat etmeleri önem taşıyor.

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Ehliyette yaş sınırı değişti! Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak - Resim: 4

Ehliyette Üst Yaş Sınırı Değişti! O Yaştakiler Artık Araç Kullanamayacak

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Ehliyette yaş sınırı değişti! Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak - Resim: 5

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, ticari taşıma faaliyetlerinde görev alacak şoförlerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, büyük otobüs şoförlerinin en az 26 yaşında olup 66 yaşını aşmamış olmaları gerekiyor.

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Ehliyette yaş sınırı değişti! Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak - Resim: 6

2023 Aralık ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, ticari taşıma sektöründeki sürücü ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla geçici bir düzenleme yapıldı. 

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Ehliyette yaş sınırı değişti! Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak - Resim: 7

Buna göre, ticari taşıma yapan sürücüler için 66 yaş sınırı, 31 Aralık 2023’e kadar 69 yaşından gün almamış olmak şeklinde güncellendi. 

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Ehliyette yaş sınırı değişti! Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak - Resim: 8

Ancak 2024 sonuna kadar süresi uzatılan düzenleme, 68 yaşını dolduran ve 69 yaşını geçmeye başlayan sürücüler için artık ticari araç kullanma hakkı olmayacak.

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Ehliyette yaş sınırı değişti! Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak - Resim: 9

Ayrıca, 65 yaşını dolduran kişiler için ehliyet yenileme dönemi her 3 yılda bir yapılacak. 80 yaşını dolduran sürücüler için ise bu süre 2 yıla indirilecek ve her 2 yılda bir ehliyet yenileme işlemi yapılması gerekecek.

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Ehliyette yaş sınırı değişti! Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak - Resim: 10
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ehliyet yaş sınırı