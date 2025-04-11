Ehliyette yaş sınırı değişti! Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak

Ayrıca, 65 yaşını dolduran kişiler için ehliyet yenileme dönemi her 3 yılda bir yapılacak. 80 yaşını dolduran sürücüler için ise bu süre 2 yıla indirilecek ve her 2 yılda bir ehliyet yenileme işlemi yapılması gerekecek.