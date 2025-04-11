Ehliyette yaş sınırı değişti! Belirli yaşın üzerindekiler artık araç kullanamayacak
Sürücü belgesi sahiplerini doğrudan etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan resmi açıklamalara göre, sürücü belgesi yaş sınırında bazı değişiklikler yapılırken, belirli bir yaşı aşan sürücülerin belge yenileme süreçlerine ilişkin yeni kurallar getirildi.
Türkiye’de yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, belirli bir yaşın üzerindeki bireyler, mevcut sürücü belgelerine sahip olsalar dahi araç kullanamayacaklar. Bu değişiklik, özellikle yaş sınırına takılan sürücüleri etkileyerek trafikteki sürücü profilinde önemli değişikliklere yol açması bekleniyor.
Bununla birlikte, belirli bir yaşı aşan sürücülerin belge yenileme süreçlerinde de yeni kurallar getirildi. Bu kapsamda, yaşlı sürücüler, belirli periyotlarla sağlık kontrollerinden geçecekler ve bu kontrollerin sonuçlarına göre belgelerini yenileyebilecekler.
Yeni düzenlemeyle trafik güvenliğinin artırılması ve yaşlı sürücülerin trafikteki risk faktörlerinin minimize edilmesi hedefleniyor. Sürücülerin, yaş sınırları ve belge yenileme süreçlerine dair yeni kurallar hakkında bilgi edinmeleri ve gerekli bilgilendirmelere dikkat etmeleri önem taşıyor.
Ehliyette Üst Yaş Sınırı Değişti! O Yaştakiler Artık Araç Kullanamayacak
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, ticari taşıma faaliyetlerinde görev alacak şoförlerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, büyük otobüs şoförlerinin en az 26 yaşında olup 66 yaşını aşmamış olmaları gerekiyor.
2023 Aralık ayında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla, ticari taşıma sektöründeki sürücü ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla geçici bir düzenleme yapıldı.
Buna göre, ticari taşıma yapan sürücüler için 66 yaş sınırı, 31 Aralık 2023’e kadar 69 yaşından gün almamış olmak şeklinde güncellendi.
Ancak 2024 sonuna kadar süresi uzatılan düzenleme, 68 yaşını dolduran ve 69 yaşını geçmeye başlayan sürücüler için artık ticari araç kullanma hakkı olmayacak.
Ayrıca, 65 yaşını dolduran kişiler için ehliyet yenileme dönemi her 3 yılda bir yapılacak. 80 yaşını dolduran sürücüler için ise bu süre 2 yıla indirilecek ve her 2 yılda bir ehliyet yenileme işlemi yapılması gerekecek.