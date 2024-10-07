Eker Süt fabrikasındaki işçilerin mücadelesi sürüyor

İşçiler bu kezde Eker şirketinin sosyal farkındalık adına düzenlediği “Eker I Run” koşusunun yapıldığı alanda basın açıklaması yaptı. İşçiler işverene, “madem farkındalık koşusu yapıyorsunuz öyleyse haklarımıza da saygı duy” dedi.

Tekgıda-İş Sendikası, Eker Süt’ün 3 sendikalı işçiyi işten çıkarmasını “Eker I Run” (EKER AY-RAN) koşusunun yapıldığı alanda protesto etti.

- Bursa Valiliğinin izni olmadığını ve yürüyüşe izin verilmeyeceği söylendi. Böyle bir yazı yayınlanmış. Tek-gıda iş Sendikası eksik olan hiçbir belge yollamadı. Bursa valiliğine gerek konumunu, yol güzergahını, konaklama yerlerimizi tamamını Tek-gıda iş Sendikası olarak bildirdik. Ve yasalardan ve anayasadan doğan hakkımızla yürüyeceğimizi bildirdik. Ancak buna izin verilmedi.

“Eker I Run” etkinliği öncesinde kilometrelerce yürüyerek işverene “sendikal haklara da saygı duyun” mesajı vermek isteyen işçiler, kurulan engeller yüzündennedeniyle 4 saatlik yolu 8 saatte katedebildi.

Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya,, Emniyet Müdürlüğüyle yapılan istişareler sonucu dikenli yoldan yürüdüklerini belirtti. Karlıkaya, işverenin anayasal bir hak olan sendikal örgütlenme hakkına saygı duyulmasını istediklerini vurguladı.

- Bu ülke artık şunu anlamalı ki kendi hakkımızı kendimiz savunmazsak bir şeyleri zorlamazsak maalesef ki maalesef kimse bize izin vermiyor. Bir şey için bilgi veriyorsun, yapamazsın diyorlar. Şunu yapacağız diyoruz, yapamazsın diyorlar. Sütaş fabrikasının önünde umuma açık, trafik ışıklarının olduğu yerde burada kalamazsınız diyenler. Amacınız nedir?

Basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağılan işçilerin mücadeleye Bursa’daki Eker Süt Fabrikası önünde devam edecek.