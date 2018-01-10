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Ekilen tohum filizlenmedi, çiftçi ne yapacağını şaşırdı

Türkiye'de son 44 yılın en kurak mevsimi yaşanırken, tarım arazileri de kuraklıktan önemli ölçüde etkilendi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarlaya ekilen buğday tohumları çürümeye başladı.

Ekilen tohum filizlenmedi, çiftçi ne yapacağını şaşırdı

Ekilen tohum filizlenmedi, çiftçi ne yapacağını şaşırdı. 

Ülke genelinde etkisini sürdüren kuraklık, en çok Güneydoğu bölgesini etkiledi. Bölgenin en önemli ovalarından biri olan Kızıltepe Ovası'nda çiftçi endişeli.

Ekilen buğday tohumları, kuraklığın etkisiyle çörümeye başladı.

Beklenen yağış olmadı. Bölgede etkili olan kuraklık korkutuyor.

Bazı çiftçiler ektiği tarlasını bir daha ekmek zorunda kaldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #mardin
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