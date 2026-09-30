Ekim Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji 1 Ekim Perşembe Raporunu Duyurdu

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren bulutlanmanın artması ve yerel sağanakların etkili olması bekleniyor. Doğu Akdeniz’de ise Hatay kıyıları ve Osmaniye çevresinde kısa süreli yerel gök gürültülü yağış geçişleri tahmin ediliyor.