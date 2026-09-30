Ekim Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji 1 Ekim Perşembe Raporunu Duyurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 1 Ekim 2026 Perşembe günü sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 1 Ekim 2026 Perşembe günü sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır:
Doğu Karadeniz (Kuvvetli Yağış Uyarısı): Rize, Trabzon ve Artvin kıyıları başta olmak üzere Giresun ve Ordu çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar.
Orta ve Batı Karadeniz: Samsun ve Sinop kıyıları ile Bartın, Zonguldak ve Kastamonu'nun sahil ilçelerinde sabah saatlerinde yerel sağanak geçişleri.
Marmara'nın Doğusu: Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde aralıklı yerel hafif yağışlar (İstanbul'da ise hava çok bulutlu ve serin geçecek, yağışlar kentin kuzey/doğu kesimlerinde kısa süreli serpiştirmeler şeklinde görülebilecek).
Doğu Anadolu (Kuzeydoğusu): Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak geçişleri.
Doğu Akdeniz: Hatay kıyıları ile Toroslar mevkii ve Osmaniye çevrelerinde öğleden sonra yerel yağış geçişleri.
Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu genelinde ise yağış beklenmiyor; hava parçalı ve az bulutlu geçerken serin sonbahar havası etkisini hissettirmeye devam edecek.
Ekim Ayı Sağanak ve Serinlikle Başlıyor: Karadeniz Kıyılarına Kuvvetli Yağış Uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Ekim Perşembe gününe ait hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Doğu Karadeniz başta olmak üzere Karadeniz kıyı hattı, Marmara'nın doğusu ve Kuzeydoğu Anadolu'da yerel sağanak yağışlar beklenirken, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında ve kuzey kesimlerde normallerin altında seyredeceği bildirildi.
Eylül ayının yağışlı kapanışının ardından Türkiye, ekim ayına da sonbaharın serin ve yerel yağışlı havasıyla adım atıyor. Meteoroloji verilerine göre, Karadeniz üzerinden taşınan nemli ve serin hava kütlesi perşembe günü özellikle kıyı şeridinde etkisini hissettirecek.
Doğu Karadeniz’de Sel ve Heyelan Uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz kıyı hattında yer alan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde gün boyu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Rize ve Artvin kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülürken; dik yamaçlarda heyelan riski, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Marmara ve Karadeniz Kıyılarında Yerel Geçişler
Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Sinop sahil kesiminde sabah saatlerinden itibaren yerel yağışlar görülecek. Megakent İstanbul'da ise bulutlu ve rüzgarlı sonbahar havası hakim olurken, sıcaklık 20-22°C bandında seyredecek. Rüzgarın kuzeydoğudan (poyraz) esmesi nedeniyle hissedilen serinlik artacak.
Doğu Anadolu ve Akdeniz’de Öğleden Sonra Yağış Mesaisi
Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren bulutlanmanın artması ve yerel sağanakların etkili olması bekleniyor. Doğu Akdeniz’de ise Hatay kıyıları ve Osmaniye çevresinde kısa süreli yerel gök gürültülü yağış geçişleri tahmin ediliyor.