Ekim ayında Artvin'de yoğun kar yağışı!

Artvin’de yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ekim ayında Artvin'de yoğun kar yağışı!
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Artvin il karayolu ağında yer alan Ardanuç-Ardahan yolu, Geçitli mevkiinde kar ve tipi nedeniyle güç koşullara sahne oldu.

Jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan ekipler, kış şartlarına uygun olmayan araçları geri çeviriyor.

Özellikle Geçitli köyü Bülbilan Yaylası’nda mahsur kalan araçlar, köylülerin traktör yardımıyla kurtarıldı.

Ekim ayında Artvin'de yoğun kar yağışı! - Resim : 1

Zorlu kış şartlarına hazırlıklı olan jandarma ve karayolları ekipleri, güvenli geçişi sağlamak adına kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bölgede ağır kış koşulları nedeniyle Ardanuç-Ardahan yolu, kasım ayının sonu itibarıyla yaklaşık 5 ay boyunca ulaşıma kapalı kalıyor.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, yolda kış ekipmanlarının mutlaka bulundurulması gerektiğini hatırlatıyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi beklenen bölgede, ekiplerin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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