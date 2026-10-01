Ekim ayında kışlıklar çıkıyor: Meteoroloji'den peş peşe kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı hava ekim ayında da hız kesmeden devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı hava ekim ayında da hız kesmeden devam ediyor. Birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı uzmanlardan uyarı geldi.
BÖLGELERE VE İLLERE GÖRE GÜNCEL HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçen bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklenirken, Kırklareli çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL: 16°C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BURSA: 12°C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ÇANAKKALE: 15°C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KOCAELİ: 13°C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
EGE BÖLGESİ Bölgenin güney kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.
İZMİR: 16°C, 25°C - Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MUĞLA: 12°C, 23°C - Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AFYONKARAHİSAR: 11°C, 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
UŞAK: 10°C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ BÖLGESİ Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hatay çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA: 21°C, 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ADANA: 19°C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY: 17°C, 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yerel kuvvetli).
ISPARTA: 11°C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ Bölgenin güney kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor.
ANKARA: 10°C, 17°C - Parçalı ve çok bulutlu.
ESKİŞEHİR: 10°C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu.
KONYA: 12°C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
NEVŞEHİR: 7°C, 16°C - Parçalı ve çok bulutlu.
BATI KARADENİZ BÖLGESİ Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanıyor.
BOLU: 8°C, 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DÜZCE: 10°C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİNOP: 15°C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ZONGULDAK: 13°C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz'de aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Bölgenin doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
SAMSUN: 14°C, 19°C - Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
TRABZON: 15°C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
RİZE: 15°C, 19°C - Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AMASYA: 11°C, 19°C - Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülüyor. Kars ve Malatya çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM: 6°C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARS: 6°C, 15°C - Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA: 12°C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yerel kuvvetli).
VAN: 10°C, 19°C - Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artırıyor.
DİYARBAKIR: 13°C, 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, batısında yerel kuvvetli olmak üzere gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
GAZİANTEP: (Verilen raporda Şanlıurfa ve bölge illeri kapsamında) Şanlıurfa 18°C, 24°C - Kuzeyinde yerel kuvvetli olmak üzere gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
MARDİN: 15°C, 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİİRT: 17°C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.