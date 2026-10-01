Ekim ayında kışlıklar çıkıyor: Meteoroloji'den peş peşe kuvvetli yağış ve fırtına uyarıları!

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçen bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklenirken, Kırklareli çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL: 16°C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 12°C, 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.



