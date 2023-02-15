Ekipler 500 bin liralık ziynet eşyayı teslim etti

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından yapılan enkaz çalışmalarından yeni haberler gelmeye devam ediyor.

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Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında görev yapan Bursa Orhangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, buldukları para ve ziynet eşyalarını sahibine teslim etti. Müftülük Meydanı'nda bulunan Merve Apartmanı'nın enkazında çalışan ekipler, yıkıntıların arasında içinde 500 bin lira değerinde para ve ziynet eşyaları olan bir çanta buldu. Çanta, içindeki para ve ziynet eşyalarıyla sahibi Merve Çakar'a teslim edildi.

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