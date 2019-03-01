Siirt'in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan çocuk, yolu karla kaplı köyden alınarak hastaneye ulaştırıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.



Alınan bilgiye göre, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbarda, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde yaşayan 9 yaşındaki Meral Batur'un ateşinin yüksek olduğu bildirilerek, yardım talebinde bulunuldu.



İhbarla birlikte harekete geçen 112 Acil Servis ekipleri, bölgede 3 gündür etkili kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye ulaşmaya çalışırken ambulans kara saplandı.



Bölgede yol açma çalışmalarını sürdüren Karayolları 94. Siirt Şube Şefliğinde görevli greyder operatörü Zübeyir Gergef ve güvenlik korucuları, olay yerine gelerek yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ambulansı kurtardı.



Köyden yaklaşık 4 saat süren mücadele sonucu Siirt Devlet Hastanesi'ne getirilen Batur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.