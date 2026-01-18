Ekmek fırınında kedi fare skandalı: Görüntüler sonrası zabıta ekipleri harekete geçti

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir fırının tezgahında kedi ile farenin gezdiği anlara ait görüntüler üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimde hijyen kurallarına aykırı durumlar tespit edilirken, işletmeye cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi’nde bir ekmek fırınında çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Fırının kapalı olduğu saatlerde, tezgâh üzerinde bir kedinin fareyle oynadığı anların paylaşılması üzerine zabıta ekipleri inceleme başlattı.

ZABITA EKİPLERİ SABAH SAATLERİNDE BASKIN YAPTI

Görüntülerden yola çıkan Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu fırına günün ilk saatlerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, gıda güvenliği ve hijyen mevzuatına aykırı unsurlar tespit edildi.

Denetim sonrası işyeri hakkında yasal işlem uygulandı ve eksikliklerin giderilmesi için işletmeye ihtar verildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Eyyübiye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçede gıda üretimi ve satışı yapan çok sayıda işletmenin bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada, her mahallede çok sayıda ekmek fırınının faaliyet gösterdiği ve bu işletmelerin düzenli olarak denetlendiği vurgulandı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Açıklamada ayrıca, halk sağlığını tehdit eden ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere karşı en ağır yaptırımların uygulandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Gıda güvenliğini ihlal eden durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşlarımızın Turkuaz Masa birimine bildirimde bulunmaları önem arz etmektedir.”

