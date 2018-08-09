Sağlıklı, öğretici, sevgiyle yapılmış ahşap oyuncaklar çocuklarla buluşacak. Türkiye'nin "ilk ekolojik oyuncak müzesi" Samsun'da çocuklarla buluşmak için gün sayıyor.

Hepsi el emeği göz nuru...



Çam, Gürgen ve Kavak ağaçlarından işlenmiş, bolca emek verilmiş, sevgiyle yapılmış ahşap oyuncaklar...



Bu sağlıklı "ekolojik" oyuncaklara çocuklar bayılıyor. İşte o oyuncaklarla Türkiye'de bir ilke imza atmaya hazırlanılıyor.



Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ahşap oyuncaklardan oluşacak Türkiye'nin ilk ekolojik oyuncak müzesi çocuklarla buluşmak için gün sayıyor.



Tekkeköy Belediyesi Kültür Müdürü Şeref Aydın, "çocukların kahkahasının duyulmadığı kentler kent değildir" sloganı ile yola çıktık diyor.



Müzedeki oyuncaklar ise 63 yaşındaki Usta Salih Tok'un elinden çıkıyor.



15 yıldır teknolojiden uzak, yalnızca el emeğiyle oyuncan yapan Tok, müzede çocuklar ne isterse onu hayata geçirebileceklerini söylüyor



ulusal.com.tr