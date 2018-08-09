banner988
Amerika'nın yükselen Asya ile imtihanı
Amerika'nın yükselen Asya ile imtihanı
Hakkari Çukurca'da 1 asker şehit oldu
Hakkari Çukurca'da 1 asker şehit oldu
Oğlu IŞİD'e mi katıldı? 'O günden beri haber alamıyorum'
Oğlu IŞİD'e mi katıldı? 'O günden beri haber alamıyorum'
Venezuela'da flaş karar
Venezuela'da flaş karar

Ekolojik oyuncak müzesi

Sağlıklı, öğretici, sevgiyle yapılmış ahşap oyuncaklar çocuklarla buluşacak. Türkiye'nin "ilk ekolojik oyuncak müzesi" Samsun'da çocuklarla buluşmak için gün sayıyor.

Ekolojik oyuncak müzesi

Hepsi el emeği göz nuru...

Çam, Gürgen ve Kavak ağaçlarından işlenmiş, bolca emek verilmiş, sevgiyle yapılmış ahşap oyuncaklar...

Bu sağlıklı "ekolojik" oyuncaklara çocuklar bayılıyor. İşte o oyuncaklarla Türkiye'de bir ilke imza atmaya hazırlanılıyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ahşap oyuncaklardan oluşacak Türkiye'nin ilk ekolojik oyuncak müzesi çocuklarla buluşmak için gün sayıyor.

Tekkeköy Belediyesi Kültür Müdürü Şeref Aydın, "çocukların kahkahasının duyulmadığı kentler kent değildir" sloganı ile yola çıktık diyor.

Müzedeki oyuncaklar ise 63 yaşındaki Usta Salih Tok'un elinden çıkıyor. 

15 yıldır teknolojiden uzak, yalnızca el emeğiyle oyuncan yapan Tok, müzede çocuklar ne isterse onu hayata geçirebileceklerini söylüyor

ulusal.com.tr

Etiketler; #oyuncak #müze
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.