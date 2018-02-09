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Ekonomi Bakanı Zeybekci Sakarya'da

Arifiye ilçesinde bulunan Toyota fabrikasını ziyaret eden Zeybekci, üretim hattını gezdi

Ekonomi Bakanı Zeybekci Sakarya'da

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Fabrikası'nı ziyaret etti.

Arifiye ilçesindeki fabrikaya gelen Zeybekci, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Hiroshi Kato'dan bilgi aldı.

Ardından fabrikanın üretim hattını gezen Zeybekci'ye Kato tarafından C-HR modelinin maketi hediye edildi.

Toyota ziyaretinin ardından Akgün Otomotiv'e geçen Bakan Zeybekci, burada çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Bakan Zeybekci, daha sonra kentten ayrıldı.

Ziyaretlere, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AKP Sakarya Milletvekilleri Mustafa İsen ile Ayhan Sefer Üstün, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AKP İl Başkanı Fevzi Kılıç ve yetkililer katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sakarya #- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
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