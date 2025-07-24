Ekonomi yazarı Nazlı Sarp evinde ölü bulundu

İstanbul Şişli’de yaşayan ekonomi yazarı Nazlı Sarp, evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni araştırılıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ekonomi yazarı Nazlı Sarp evinde ölü bulundu
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İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Bozkurt Mahallesi Eşref Efendi Sokak’ta yaşayan ekonomi yazarı Nazlı Sarp’tan birkaç gündür haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Nazlı Sarp’ın evinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, Sarp’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayın şüpheli ölüm olabileceği ihtimali üzerine olay yeri inceleme ekipleri Sarp’ın evinde detaylı bir çalışma yaptı.

İncelemelerin ardından Sarp’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Nazlı Sarp’ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonucuyla belirlenecek. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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