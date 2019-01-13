Ekonomik krizin etkileri gün geçtikçe artıyor. Krizden en çok etkilenenler arasında çiftçiler de var. Torbalıda düzenlenen Ekonomik Krize Çözüm Kurultayında konuşan Çiftçigediği Muhtarı Mustafa Çeker, köylünün girdi maliyetlerinin yükselmesiyle oluşan borçları nedeniyle hapise cezaları aldığını söyledi. Kurtuluşun üretimden geçtiğini söyleyen Çeker "Borcu borçla kapatmak mümkün değil" dedi.





İzmir’in Torbalı ilçesinde düzenlenen "Ekonomik Krize Çözüm Kurultaytında" konuşan Çiftçigediği Muhtarı Mustafa Çeker "Çiftçiler olarak geçtiğimiz yılları arar olduk dedi" yaşadıkları sıkıntıları anlattı.



Çeker özelleştirilerek kapatılan Kamu İktisadi Teşekküllerinin yeniden açılmasını istediklerini de dile getirdi.



Üretmek için kredi istediklerini söyleyen Çeker, son 4- 5 yıldır borçları nedeniyle çok sayıda çiftçinin hapse girdigini dile getirdi.



Mustafa Çeker, Türkiye’yi ve çiftçiyi kurtaracak programı açıkladı.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ – KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr Her geçen gün ekonomik kriz daha fazla hissediliyor. Krizden en çok etkilenen kesimlerin arasında çiftçiler de var.İzmir’in Torbalı ilçesinde düzenlenen "Ekonomik Krize Çözüm Kurultaytında" konuşan Çiftçigediği Muhtarı Mustafa Çeker "Çiftçiler olarak geçtiğimiz yılları arar olduk dedi" yaşadıkları sıkıntıları anlattı.Çeker özelleştirilerek kapatılan Kamu İktisadi Teşekküllerinin yeniden açılmasını istediklerini de dile getirdi.Üretmek için kredi istediklerini söyleyen Çeker, son 4- 5 yıldır borçları nedeniyle çok sayıda çiftçinin hapse girdigini dile getirdi.Mustafa Çeker, Türkiye’yi ve çiftçiyi kurtaracak programı açıkladı.