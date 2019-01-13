Her geçen gün ekonomik kriz daha fazla hissediliyor. Krizden en çok etkilenen kesimlerin arasında çiftçiler de var.
İzmir’in Torbalı ilçesinde düzenlenen "Ekonomik Krize Çözüm Kurultaytında" konuşan Çiftçigediği Muhtarı Mustafa Çeker "Çiftçiler olarak geçtiğimiz yılları arar olduk dedi" yaşadıkları sıkıntıları anlattı.
Çeker özelleştirilerek kapatılan Kamu İktisadi Teşekküllerinin yeniden açılmasını istediklerini de dile getirdi.
Üretmek için kredi istediklerini söyleyen Çeker, son 4- 5 yıldır borçları nedeniyle çok sayıda çiftçinin hapse girdigini dile getirdi.
Mustafa Çeker, Türkiye’yi ve çiftçiyi kurtaracak programı açıkladı.
HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ – KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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