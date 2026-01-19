Ekranlarda "kaza mı, cinayet mi?" diye tartışılıyordu: İbrahim Kayaaslan dosyasında tutuklama kararı

Manisa ve Denizli hattında aylardır çözülmeye çalışılan şüpheli ölüm dosyasında düğüm çözüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ekranlarda "kaza mı, cinayet mi?" diye tartışılıyordu: İbrahim Kayaaslan dosyasında tutuklama kararı
Yayınlanma:

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan Dımbazlar Göleti, 2 Ağustos 2025 tarihinde trajik bir olaya sahne olmuştu.

Eşiyle birlikte gölete giden 39 yaşındaki, üç çocuk babası İbrahim Kayaaslan, burada hayatını kaybetmişti.

DOSYA YENİDEN AÇILDI: KAZA DEĞİL CİNAYET Mİ?

Kayaaslan’ın ölümü ilk etapta kayıtlara şüpheli olarak geçerken, olayın ardından gündeme gelen "kaza değil cinayet" iddiaları savcılığı harekete geçirdi. Dosyayı mercek altına alan ekipler, olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Yürütülen titiz soruşturma kapsamında Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düğmeye basıldı. Ekipler, 13 Ocak 2026 tarihinde Sarıgöl'e bağlı Dindarlı Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda maktulün eşi Samime Kayaslan, annesi Samime Kayaslan, babası Mehmet Yoldaş, üvey annesi Münire Yoldaş ve İzzet Sözer gözaltına alındı.

EŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, olayın meydana geldiği Buldan’da adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan isimlerden İbrahim Kayaaslan'ın eşi Samime Kayaslan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler anne Samime Kayaslan, baba Mehmet Yoldaş, üvey anne Münire Yoldaş ve İzzet Sözer ise serbest bırakıldı.

Tuzla'da fabrika yangını!Tuzla'da fabrika yangını!Yurt
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getirilerHangi banka mevduata ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL için güncel faiz oranları ve net getirilerEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

denizli
Günün Manşetleri
Tuzla'da fabrika yangını!
Konut fiyatlarında dikkat çeken tablo
Kısa vadeli dış borç stoku geriledi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sanal suç şebekelerine dev darbe
Saat 10.00 itibarıyla o araçlara trafiğe çıkış yasağı getirildi
İşte SDG ile varılan mutabakatın ayrıntıları...
ABD neden Grönland’a mecbur?
Suriye için 8 maddelik yol haritası
SDG Tabka’da esirleri öldürdü
Çok Okunanlar
19 Ocak güncel altın fiyatları 19 Ocak güncel altın fiyatları
Kar yağışı ve fırtına etkisini artırıyor Kar yağışı ve fırtına etkisini artırıyor
Hangi banka mevduata ne kadar veriyor? Hangi banka mevduata ne kadar veriyor?
Akaryakıta zam gelecek mi? Akaryakıta zam gelecek mi?
Saat 10.00 itibarıyla o araçlara trafiğe çıkış yasağı getirildi Saat 10.00 itibarıyla o araçlara trafiğe çıkış yasağı getirildi