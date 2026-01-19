Ekranlarda "kaza mı, cinayet mi?" diye tartışılıyordu: İbrahim Kayaaslan dosyasında tutuklama kararı

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan Dımbazlar Göleti, 2 Ağustos 2025 tarihinde trajik bir olaya sahne olmuştu.

Eşiyle birlikte gölete giden 39 yaşındaki, üç çocuk babası İbrahim Kayaaslan, burada hayatını kaybetmişti.

DOSYA YENİDEN AÇILDI: KAZA DEĞİL CİNAYET Mİ?

Kayaaslan’ın ölümü ilk etapta kayıtlara şüpheli olarak geçerken, olayın ardından gündeme gelen "kaza değil cinayet" iddiaları savcılığı harekete geçirdi. Dosyayı mercek altına alan ekipler, olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Yürütülen titiz soruşturma kapsamında Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düğmeye basıldı. Ekipler, 13 Ocak 2026 tarihinde Sarıgöl'e bağlı Dindarlı Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda maktulün eşi Samime Kayaslan, annesi Samime Kayaslan, babası Mehmet Yoldaş, üvey annesi Münire Yoldaş ve İzzet Sözer gözaltına alındı.

EŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, olayın meydana geldiği Buldan’da adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan isimlerden İbrahim Kayaaslan'ın eşi Samime Kayaslan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler anne Samime Kayaslan, baba Mehmet Yoldaş, üvey anne Münire Yoldaş ve İzzet Sözer ise serbest bırakıldı.