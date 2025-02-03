Ekranlardan uzak, doğada mutlu: Çocuklar karavan hayatını keşfetti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Karavan Köy'de çocuklar, yarı yıl tatilinde işte böyle mutluydu. Teknolojiden, ekrandan, onları uyuşturan her şeyden uzaklaşarak, doğal bir tatil geçiriyorlardı.

"Buraya geldiğimde telefondan, ekrandan uzaklaştım. Arkadaşlarımla hep birlikte oynadık. Karavanı almak isteyen hemen alsın ve buraya gelsin. Çocuklar burada ekrandan uzak, oyun oynayarak daha çok paylaşım yapıyorlar. Karavanda olmak gerçekten çok güzel."

"Kışın, binada kalırken sürekli tablete ve televizyona bakıyordum. Ama burada dışarı çıkıp oynayarak gözlerim dinlendi."

Çocuklar, paylaşarak, keşfederek ve birlikte deneyimler yaşayarak yarıyıl tatilinin tadını çıkardılar. Tatilde çocuklar eğlenmenin yanı sıra, çevrelerine ve doğaya karşı duyarlılık kazandılar.