Ekranlardan uzak, doğada mutlu: Çocuklar karavan hayatını keşfetti

Bir yarıyıl tatili daha geride kaldı. Peki, bu tatili dolu dolu geçiren kaç öğrenci oldu? Teknoloji gereçlerinden ve televizyon ekranlarından sıyrılıp, karavanda özgürce tatil yapan çocuklarla buluştuk.

Devrim Aşkın Karasoy Devrim Aşkın Karasoy
Ekranlardan uzak, doğada mutlu: Çocuklar karavan hayatını keşfetti
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Karavan Köy'de çocuklar, yarı yıl tatilinde işte böyle mutluydu. Teknolojiden, ekrandan, onları uyuşturan her şeyden uzaklaşarak, doğal bir tatil geçiriyorlardı.

"Buraya geldiğimde telefondan, ekrandan uzaklaştım. Arkadaşlarımla hep birlikte oynadık. Karavanı almak isteyen hemen alsın ve buraya gelsin. Çocuklar burada ekrandan uzak, oyun oynayarak daha çok paylaşım yapıyorlar. Karavanda olmak gerçekten çok güzel."
"Kışın, binada kalırken sürekli tablete ve televizyona bakıyordum. Ama burada dışarı çıkıp oynayarak gözlerim dinlendi."

 Çocuklar, paylaşarak, keşfederek ve birlikte deneyimler yaşayarak yarıyıl tatilinin tadını çıkardılar. Tatilde çocuklar eğlenmenin yanı sıra, çevrelerine ve doğaya karşı duyarlılık kazandılar.

"Daha çok deniz kenarına gidip yürüyüş yapıyoruz. Kumlarla oynuyoruz, birbirimizi kuma hapsediyoruz. Güzel taşlar buluyoruz, su fırlatıyoruz."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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