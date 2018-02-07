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El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarına çarptı

Erzincan'da, el freni çekilmediği için hareket eden ve bir yayanın son anda fark ederek kaçtığı otomobil, bir okulun bahçe duvarına çarparak durdu. Kaza kameralarca kaydedildi

El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarına çarptı

Erzincan'da, el freni çekilmediği için hareket eden bir otomobilin duvara çarparak durması kameralarca görüntülendi.

Kent merkezinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne ait otoparka gelen ve ismi açıklanmayan bir sürücü, otomobilini park ettikten sonra el frenini çekmeden araçtan ayrıldı.

Bir süre sonra kendiliğinden hareket edip otoparktan çıkan otomobil, otoparkın önündeki yola geçti.

Kaldırımda yürüyün bir vatandaşın üzerine doğru ilerleyen araç, bu kişinin aracı son anda fark edip kaçması sonrası bir okulun bahçe duvarına çarpıp durdu.

Yaralananın olmadığı olayın ardından yanına gittiklerinde araçta sürücünün bulunmadığını fark eden çevredeki vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #el freni #Erzincan #otomobil
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