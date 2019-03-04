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Elazığ 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Elazığ'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Elazığ 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Elazığ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. 

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Kesinleşen listelere göre Elazığ'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Vatan Partisi
Elazığ: Mehmet Bedri Gültekin 

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Elazığ: Şahin Şerifoğulları 

Ağın: İbrahim Yıldız 
Alacakaya: Başaran Yaşlı 

Arıcak: Ferit Yıldırım 

Baskil: İhsan Akmurat 

Karakoçan: Ayhan Akbaba 

Keban: Ömer Kaya 

Kovancılar: Hacı Akpınar 

Maden: Ersin Tolan 

Palu: Efraim Ünalan 
Sivrice: Ebubekir Irmak

 Cumhuriyet Halk Partisi
Ağın: Samiye Genç 
Alacakaya: Nazmi Gürbüz 

Kovancılar: Fatma Baş
Palu: Adnan Karadağ

Milliyetçi Hareket Partisi
Elazığ: Bilal Çoban
Ağın: Ali Uslu 
Alacakaya: Şahin Yıldırım 

Arıcak: Hamit Temizsoy 

Baskil: Tuncer Turus 

Karakoçan: Selçuk Perdeci 

Keban: Ahmet Turan Özcan 

Kovancılar: Nuri Çolak 

Maden: Orhan Yavuz 

Palu: Muhammet Septioğlu 

Sivrice: Turgay Gündoğan

 İYİ Parti 
Elazığ: Ali Şekerdağ (Millet İttifakı) 

Ağın: Yılmaz Serttaş 

Baskil: Rahmi Ayas 

Karakoçan: Mehmet Zeyneloğlu 

Maden: Musa Orhan

 Saadet Partisi 
Elazığ: Haluk Arslan 

Ağın: Mehmet Özdem 

Alacakaya: Davut Tunç 

Arıcak: Kaan Ziya Yenihal 

Baskil: Mehmet Künkül 

Karakoçan: Alican Karadoğan 

Keban: Bekir Kaya 

Kovancılar: Yusuf Tangüner 

Maden: Mehmet Altındal 

Palu: İhsan Güngören 

Sivrice: İbrahim Demirpolat

 Halkların Demokratik Partisi 
Elazığ: Mehmet Kılıçtepe
Karakoçan: Mahmut Ercan

Bağımsız Türkiye Partisi
Elazığ: Abdul Cemil Üner
Baskil: Ercan Kamer
Palu:  İbrahim Hakan Şekercigil


Türkiye Komünist Partisi
Elazığ: Yavuz Karamahmutoğlu

Bağımsız
Keban: Fethiye Atlı
Sivrice: Şener Durmuş

Etiketler; #Elazığ
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