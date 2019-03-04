Elazığ'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Elazığ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Elazığ'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Elazığ: Mehmet Bedri Gültekin



Adalet ve Kalkınma Partisi

Elazığ: Şahin Şerifoğulları



Ağın: İbrahim Yıldız

Alacakaya: Başaran Yaşlı



Arıcak: Ferit Yıldırım



Baskil: İhsan Akmurat



Karakoçan: Ayhan Akbaba



Keban: Ömer Kaya



Kovancılar: Hacı Akpınar



Maden: Ersin Tolan



Palu: Efraim Ünalan

Sivrice: Ebubekir Irmak



Cumhuriyet Halk Partisi

Ağın: Samiye Genç

Alacakaya: Nazmi Gürbüz



Kovancılar: Fatma Baş

Palu: Adnan Karadağ



Milliyetçi Hareket Partisi

Elazığ: Bilal Çoban

Ağın: Ali Uslu

Alacakaya: Şahin Yıldırım



Arıcak: Hamit Temizsoy



Baskil: Tuncer Turus



Karakoçan: Selçuk Perdeci



Keban: Ahmet Turan Özcan



Kovancılar: Nuri Çolak



Maden: Orhan Yavuz



Palu: Muhammet Septioğlu



Sivrice: Turgay Gündoğan



İYİ Parti

Elazığ: Ali Şekerdağ (Millet İttifakı)



Ağın: Yılmaz Serttaş



Baskil: Rahmi Ayas



Karakoçan: Mehmet Zeyneloğlu



Maden: Musa Orhan



Saadet Partisi

Elazığ: Haluk Arslan



Ağın: Mehmet Özdem



Alacakaya: Davut Tunç



Arıcak: Kaan Ziya Yenihal



Baskil: Mehmet Künkül



Karakoçan: Alican Karadoğan



Keban: Bekir Kaya



Kovancılar: Yusuf Tangüner



Maden: Mehmet Altındal



Palu: İhsan Güngören



Sivrice: İbrahim Demirpolat



Halkların Demokratik Partisi

Elazığ: Mehmet Kılıçtepe

Karakoçan: Mahmut Ercan



Bağımsız Türkiye Partisi

Elazığ: Abdul Cemil Üner

Baskil: Ercan Kamer

Palu: İbrahim Hakan Şekercigil





Türkiye Komünist Partisi

Elazığ: Yavuz Karamahmutoğlu



Bağımsız

Keban: Fethiye Atlı

Sivrice: Şener Durmuş