Elazığ, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın çok sayıda ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 31 Aralık günü tatil edildi.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde daha olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.



Kahramanmaraş'ın Göksun, Ekinözü, Andırın ve Elbistan ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni, Tut, Çelikhan ve Sincik ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındı.



Kahramanmaraş'ın Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçeleri ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde daha önce eğitime ara verildiği açıklanmıştı.





Elazığ'da eğitime kar engeli

Elazığ'da etkili kar yağışı, aşırı buzlanma ve don beklendiği için okullar yarın tatil edildi.



Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, il genelinde kar yağışının devam etmesinin beklendiğini aktardı. Kentte ayrıca buzlanma ve don görüleceğinin tahmin edildiğine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 31 Aralık Pazartesi günü Elazığ merkez ve ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince bu süre zarfında Elazığ merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."