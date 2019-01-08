Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi. Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte 5 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, Yenice genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.



Öte yandan meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.



Amasya'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.



Amasya Valisi Osman Varol sosyal medya hesabından, "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaya bağlı olumsuz koşullar nedeniyle, sağlığınız ve güvenliğiniz için, 9 Ocak 2019 Çarşamba günü, il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verdik" paylaşımında bulundu.



Elazığ'da okullar yarın tatil

Elazığ'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Öte yandan etkili kar yağışı nedeniyle Diyarbakır'a ulaşım sağlayan kara yolu ulaşıma kapandı. Araçların güzergahtan geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekiplerince yol açma çalışması sürüyor.

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