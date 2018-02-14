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Elazığ'da 137 ceza infaz koruma memuru yemin etti

Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda aday memurluk sürecini başarıyla tamamlayan 137 ceza infaz koruma memuru yemin ederek görevine başladı

Elazığ'da 137 ceza infaz koruma memuru yemin etti

Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 137 ceza infaz koruma memuru yemin etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından aday memurluk sürecini başarıyla tamamlayan ve asalet tasdiki yapılan memurlar, düzenlenen törenle görevlerine başladı.

Törene, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu ve kurum personelleri katıldı.
Törende konuşan Başsavcı Korkmaz, kendilerinin gösterdiği adalet ve hakkaniyet kurallarına memurların da riayet etmeleri gerektiğini söyledi.

İnfaz koruma memurlarına tavsiyelerde bulunan Korkmaz, "Son zamanlarda ülkemizin terörle mücadelesinde ciddi bir süreç yaşanıyor. Terör örgütleri dağlarda ve şehirlerde kaybettikleri silahlı mücadelenin rövanşını cezaevlerindeki tutuklu, kendi mensupları üzerinden almaya çalışmaktadırlar. Sürekli işkence, kötü muamele iddialarında bulunarak kurumlarımızın itibarını düşürmeye ve personelimizin motivasyonunu engellemeye çalışmaktadırlar. Ama bizler yılmayacağız, cesaretle milletimizin ve devletimizin verdiği destekle bu vazifeyi en güzel şekilde yaparak adaletin yerini bulmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Daha sonra hükümlü ve tutukluların ürettiği el becerisi malzemeler ve çizilen resimlerin yer aldığı sergi gezildi.






 


Kaynak: AA
Etiketler; #Elazığ #Ceza İnfaz Kurumu
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