Rusya: Küçük boyutlu hava hedefleri imha edildi
Rusya: Küçük boyutlu hava hedefleri imha edildi
Trump'tan 1915 olayları açıklaması
Trump'tan 1915 olayları açıklaması
Çavuşoğlu'dan Avrupa'ya seçim uyarısı
Çavuşoğlu'dan Avrupa'ya seçim uyarısı
Altay tankı ihalesi sonuçlandı
Altay tankı ihalesi sonuçlandı

Elazığ'da, 1960-1970 basımı 3500 adet madeni para bulundu

Harput Mahallesi'nde, 1960-1970 basımı olan 3 bin 500 adet madeni para bulundu.

Elazığ'da, 1960-1970 basımı 3500 adet madeni para bulundu

Elazığ'ın Merkez Harput Mahallesi'nde, 1960-1970 basımı olan 3 bin 500 adet madeni para bulundu.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde restorasyonu devam eden Sarı Müftü Konağında tadilat çalışmaları sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Tadilat çalışmasını yürüten ekipler, konağın iç kısmında bulunan kapı eşiğinin üstünde çoğu 1960-1970 basımı olan 3 bin 500 adet madeni para buldu.

Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından incelenen madeni paralar, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yetkililer, madeni paraların daha önce konakta yaşayan bir kişi tarafından kapı eşiğinin üstüne saklandığının tahmin edildiğini belirtti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Elazığ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.