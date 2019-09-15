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Elazığ'da ağaçtan düşen Veysel Bağcıoğlu hayatını kaybetti

Palu ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.  

YURT 15.09.2019, 15:44
Elazığ'da ağaçtan düşen Veysel Bağcıoğlu hayatını kaybetti

Elazığ'ın Palu ilçesinde ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.  

Alınan bilgiye göre, Örgülü köyünde oturan Veysel Bağcıoğlu (35), ailesiyle ceviz toplamak için gittiği bahçesinde çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Bağcıoğlu'nu Palu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bağcıoğlu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
#Elazığ #palu
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