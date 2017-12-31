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Elazığ'da arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar etti

17 yaşındaki H. I. ile arkadaşı 16 yaşındaki S. B. arasında çıkan tartışma sonucu, H. I. arkadaşını silahla ağır yaraladıktan sonra intihar etti

Elazığ'da arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar etti

Elazığ'da 17 yaşındaki genç, tartıştığı 16 yaşındaki arkadaşını silahla yaraladıktan sonra intihar etti.

AA'nın haberine göre, merkeze bağlı Kuyulu köyündeki sulama havuzu mevkisinde gezmeye çıkan 17 yaşındaki H. I. ile arkadaşı 16 yaşındaki S. B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

H. I., üzerindeki tabancayla S. B.'yi vurduktan sonra intihar etti.

Ağır yaralanan S. B., 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S. B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

H. I.'nın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

AĞABEYİ KADIN PROGRAMINA KATILAN ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ!

Öte yandan, H. I.'nın ağabeyi R.I.'nın yaklaşık 11 yıl önce bir televizyonda yayınlanan kadın programına katılan annesi B. I.'yı öldürdüğü öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Elazığ #arkadaş #silah
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