Geçen yıl kuraklık ve arı ölümleri nedeniyle bal üretiminin beklentinin altında gerçekleşen Elazığ'da bu yıl arıcıların yüzü gülüyor. Bal rekoltesinde bu yıl yüzde 150'lilik bir artış bekleniyor.

Artan yağışların oluşturduğu zengin bitki örtüsü sayesinde kovanların bal ile dolduğu Elazığ'da üreticinin yüzü gülüyor.



Kaliteli bal üretiminin yapıldığı Elazığ'da arıcılar, kentin yüksek kesimlerine bıraktıkları kovanlardan bal sağım işlemine devam ediyor.



Üreticiler geçen yıla göre bu sene bal rekoltesinin artmasından memnun.



İl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, bu rekolteyi çoğu yerde yakaladıklarını söyledi.



Karakoçan ilçesinde eşinin desteğiyle arıcılık yapan Alattin Aytekin ise 2 kovan ile başladığı arıcılıkta bugün 200 kovana sahip.



ulusal.com.tr