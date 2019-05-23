Elazığ Keban kara yolunda dağ keçileri yola indi. Sürücülere büyük bir sürpriz yaşattı. Yurttaşlar, bu anları hem mutlulukla izledi hem de kaydetti.

Uzun süredir yoktular bir anda ortaya çıktılar...Burası Elazığ Keban kara yolu... Dağ keçileri 30 yıldır bölgede yoktu. Keçiler bir anda kara yoluna indi. Görenler de hayrete düşürdü.Sürücüler kara yolu üzerinde dolaşan dağ keçilerini gördü. sürü halinde dolaşan keçiler, bir anda karşılarına çıktıkları yurttaşları hem şaşırttı hem de mutlu etti.Tüm sürücüler arabalarını park edip keçileri izleme koyuldu. Sevimli hayvanları yakından gören yurttaşlar o anları kayıt altına almayı da ihmal etmediKeçiler, bakışlara aldırış etmeden kayalıklarda gezindi.Avlanması yasak olan dağ keçileri uzun süre sonra ilk defa kara yolu çevresinde görüldü. Keçilerin görülmesi ile ilgili bölgedeki sayılarının artmış olabileceği düşünülüyor.