Elazığ'da deprem (12 Şubat 2020 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4.2 kilometre olarak ölçüldü. 3.2 büyüklüğünde ve 6 kilometre derinliğinde artçı bir deprem daha meydana geldi.
YURT 12.02.2020, 12:58 12.02.2020, 13:25
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine, Saat 13:35'da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4,2 kilometre olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 13 kilometre olarak açıkladı.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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