Elazığ'da eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde 17 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretime bir hafta daha ara verildiği bildirildi.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 17 Şubat'a kadar ara verilmişti. Bölgede artçı depremler devam etmekte.

Tüm yurttan Elazığ'a yiyecek, giyecek ve çadır yardımı gitmeye devam ediyor.

ulusal.com.tr