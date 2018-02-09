Yaşlı bir kadının bakır eşyalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Elazığ'da, yaşlı bir kadının bakır eşyalarını çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 87 yaşındaki H.P'nin yazlık olarak kullandığı Yurtbaşı beldesindeki evden 5 bin lira değerinde 3 bakır kazan, bakır leğen ile yaklaşık 150 metre uzunluğunda bakır kablonun çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.



Yapılan incelemelerin ardından operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelilerden T.O, C.D, Ö.A. ve A.G'yi gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Zanlıların çaldıkları bakır eşyaları 800 lira karşılığında hurdacıya sattıkları öğrenildi.



Jandarma ekipleri, bulunan bakır eşyaları H.P'ye teslim etti.