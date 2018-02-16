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Elazığ'da “Huzur 23 Asayiş Uygulaması“

Uygulamada, 2 bin 175 şahıs sorgulaması yapıldı

Elazığ'da “Huzur 23 Asayiş Uygulaması“

Elazığ'da "Huzur 23 Asayiş Uygulaması" yapıldı.

Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce genel asayiş, önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ile kentin huzur ve asayişinin sağlanması amacıyla "Huzur 23 Asayiş Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamada, 3 noktada sabit yol kontrolü yapıldı, 113 umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile 8 park ve bahçede toplam 2 bin 175 şahıs ve 130 araç sorgulandı. Uygulamada, ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, kayıp olarak arandığı tespit edilen 1 şahıs bulundu.

Ayrıca, 1 kişiye kimlik bulundurmamaktan 124, 1 motosiklet sürücüsüne de 216 lira trafik cezası kesildi, 4 iş yerine ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten, 2 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı işlem yapıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Elazığ
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