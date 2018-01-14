Elazığ'da 11 gün önce kaybolan şahsın cesedi bulundu.

Elazığ'da 11 gün önce kaybolan şahsın cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, tarihi Harput Mahallesi Harput Kalesi yakınında ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.



Olay yerine sevk edilen 112 Acil, AFAD, UMKE ve polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin 11 gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 47 yaşındaki Sabahaddin Erdem'e ait olduğu tespit edildi.



Erdem'in cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.