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Elazığ'da kuvvetli fırtına

Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına çok sayıda kayısı ağacının devrilmesine neden oldu. Bazı evlerin de çatısı uçtu.

Elazığ'da kuvvetli fırtına

Elazığ'da etkili olan fırtına kayısı ağaçlarına zarar verdi. Köylü, o kayısı ağaçlarını kışın yakacak olarak kullanacak.

Baskil ilçesinde 3 saat etkisini sürdüren sağanak ve fırtına tarım alanlarını vurdu. Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki yaklaşık bin kayısı ağacı devrildi.

Kayısı üreticileri büyük zararda.  

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırtınanın etkili olduğun köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Fırtınada kayısı ağaçlarının yanı sıra bazı evlerin çatıları da uçtu, güneş enerjisi panelleri devrildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Elazığ
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