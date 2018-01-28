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Elazığ'da mermer yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Elazığ'da mermer yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Elazığ'da mermer yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Elazığ'da mermer yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Baskil ilçesine bağlı Işıklar köyündeki mermer ocağından yüklediği blok mermeri Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaya götüren Mehmet Sertel yönetimindeki 23 BV 705 plakalı tır, yolun çökmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü Sertel, hastaneye kaldırıldı.

Tırın şarampolden çıkarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #tır kazası #Elazığ
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