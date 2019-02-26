Bir kargo firmasına ait araçta 100 liralık 677 sahte banknot ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 100 liralık 677 sahte banknot ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte banknot sokulacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Yapılan çalışmada bir firmaya ait kargo aracında arama yapan ekipler, 100 liralık 677 sahte banknot ele geçirdi.



Söz konusu teslimatı alacağı ve sahte paraları piyasaya süreceği değerlendirilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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