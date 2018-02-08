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Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 grup arasında Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu açılan ateşle H.K. ve E.Ç. ağır yaralandı.

112 acil servis ekiplerince Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı kavga #Elazığ
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