Elazığ'da sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan asker tutuklandı.

Elazığ'da sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan asker tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte askerlik yapan er Mehmet E, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin bölgesinde ülke güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet E, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.