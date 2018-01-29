Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Elazığ'da yaşamını sürdüren Suriyeli sığınmacılara İnsani Yardım Derneğince yaklaşık 100 ton odun yardımı yapıldı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Elazığ'da yaşamını sürdüren Suriyeli sığınmacılara İnsani Yardım Derneğince yaklaşık 100 ton odun yardımı yapıldı.



Elazığ İnsani Yardım Derneği Başkanı Metin Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak yaklaşık 750 Suriyeli aileye destek sunmaya çalıştıklarını söyledi.



Kış mevsiminde sığınmacıların yakacak ihtiyaçlarının söz konusu olduğunu belirten Kılıç, Suriyeli ailelere yaklaşık 100 ton odun, 250 de soba yardımında bulunduklarını aktardı.



Kayıtlara göre kentte yaklaşık 14 bin sığınmacının yaşadığını anlatan Kılıç, Elazığ'ın hayırseverliği ile Suriyelilerin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını, sığınmacıların bu yapılan hayırlar karşısında dua ettiğini dile getirdi.



Afrin bölgesinin güvenliğe kavuşmasının çok önemli olduğunu ifade eden Kılıç, "Bölgenin güvenliğinin temin edilmesi oradaki mazlum insanlara daha güvenli bir şekilde yardımlarımızı ulaştırmamız anlamına geliyor. Bu anlamda başlatılan harekatın bir an önce istenilen neticeyi vermesini ve bölgenin teröristlerden temizlenip Suriyelilerin ülkelerine dönecek güven ortamının sağlanmasını temenni ediyorum." diye konuştu.