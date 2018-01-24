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Elazığ'da terör propagandasına gözaltı

Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı

Elazığ'da terör propagandasına gözaltı

Elazığ'da Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar ve terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptıkları belirlenen 2 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #afrin #Elazığ #gözaltı #terör propagandası
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