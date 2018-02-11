Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Salıbaba Mahallesi'ndeki Özel Yeni Yaşam Merkezi'nde görevli Adıgül Gündoğdu (19) idaresindeki 23 BM 076 plakalı hafif ticari araç, Cihangir Sokak'ta Dursun Balıkçı yönetimindeki 23 AK 327 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Gündoğdu'nun kullandığı araç yoldan çıkarak girdiği tarlada ağaç kütüklerine çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Cuma Yıldırım (75) olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan araç sürücüleri ile Zelal Demir, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.