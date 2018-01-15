Elazığ'da, traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Palu ilçesi Gökdere köyü yolunda, Hamza Akbulut (19) idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, traktör sürücüsü Akbulut, olay yerinde hayatını kaybetti.
Akbulut'un cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Elazığ'da, traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Elazığ'da, traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.