Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Turan Özdemir hayatını kaybetti
Turan Özdemir hayatını kaybetti

Elazığ'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Elazığ'da, traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Elazığ'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Elazığ'da, traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Palu ilçesi Gökdere köyü yolunda, Hamza Akbulut (19) idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, traktör sürücüsü Akbulut, olay yerinde hayatını kaybetti.

Akbulut'un cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Elazığ
Önceki Haber
Balıkesir'de ev yangını
Sonraki Haber
Yüzbaşı Akın soruşturması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.