- Operasyonda bin 850 uyuşturucu hap ve 4 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

-Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 850 uyuşturucu hap ve 4 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik Elazığ-Diyarbakır karayolunda uygulama yapıldı.



Durdurulan bir otomobildeki 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada bin 850 uyuşturucu hap ve 4 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.