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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

- Operasyonda bin 850 uyuşturucu hap ve 4 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

-Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 850 uyuşturucu hap ve 4 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik Elazığ-Diyarbakır karayolunda uygulama yapıldı.

Durdurulan bir otomobildeki 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada bin 850 uyuşturucu hap ve 4 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonu #Elazığ
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