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Elazığ'daki cinayet

Babasını av tüfeğiyle öldüren 24 yaşındaki genç tutuklandı

Elazığ'daki cinayet

 Elazığ'da, cezaevinden çıktıktan 3 hafta sonra babasını av tüfeğiyle öldüren 24 yaşındaki genç tutuklandı.

Elazığ Açık Ceza İnfaz Kurumundan yaklaşık 3 hafta önce çıktıktan sonra Baskil ilçesi Yukarı Kuluşağı köyündeki evinde yalnız yaşayan babası Erol B'yi av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Can B. ile yanında bulunan 2 arkadaşının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Can B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay
Babası Erol B. ile dün telefonda tartıştıktan sonra yanına 2 arkadaşını alan Can B, kış aylarında kent merkezinde yaşayan amcasına ait köydeki evin kapısını kırıp evde bulunan av tüfeğini alarak annesinden ayrı yaşayan babasının oturduğu eve gitmişti.

Can B, çaldığı kapıyı açan babasına tüfekle ateş ederek vurmuş, daha sonra 112'yi arayarak "Erol B. vuruldu, evde kanlar içinde yatıyor." şeklinde ihbarda bulunmuştu.
Eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri Erol B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, ses kaydından eşkalini belirledikleri zanlı ile 2 arkadaşını köy mezrasında yakalamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Elazığ #cinayet
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