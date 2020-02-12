Elazığ'daki deprem bölgesinde hırsızlık: 6 tutuklama
Elazığ depreminde ağır hasar gören 2 evde ve inşa halindeki bir binada hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Kişiler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
YURT 12.02.2020, 15:58
Elazığ'da depremde ağır hasar gören 2 ev ve inşa halindeki bir binadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Elazığ İl Emniyet ekipleri, ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 ev ile inşaat süreci devam eden bir binadan hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Yapılan aramalarda, zanlıların binalardan söktükleri çeşme, batarya, fıskiye ve su sayacı gibi malzemeler alınarak sahiplerine teslim edildi.
ulusal.com.tr