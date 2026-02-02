Elazığ TOKİ kura sonuçları: İsim listesi belli oldu mu? Asil ve yedek hak sahipleri nasıl öğrenilir?

İlçelere göre konut dağılımı ise netleşti. Merkez ilçe 2 bin 770 konut ile en büyük payı alırken, diğer ilçelerdeki dağılım şöyle gerçekleşti: Sivrice 500, Kovancılar 225, Palu 220, Arıcak 180, Alacakaya 110, Karakoçan 100, Maden 50, Baskil 50, Keban 40 ve Ağın 30 konut.