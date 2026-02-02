Elazığ TOKİ kura sonuçları: İsim listesi belli oldu mu? Asil ve yedek hak sahipleri nasıl öğrenilir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde gözler bugün Elazığ’a çevrildi. İnşa edilecek toplam 3 bin 825 konut için binlerce ailenin heyecanla beklediği kura çekimi başlarken, asil ve yedek hak sahiplerinin belirleneceği sonuç ekranı ve isim listelerine dair detaylar netleşti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen dev proje kapsamında süreç hızla ilerliyor.

Bugüne dek yaklaşık 500 bin sosyal konutun hak sahiplerinin belirlendiği süreçte, idarenin hedefi 81 ildeki tüm kura işlemlerini mart ayına kadar bitirmek.

Bu kapsamda, 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında planlanan il bazlı kura takvimi işliyor. Resmi açıklamaya göre, hak sahiplerine konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

ELAZIĞ'DA 3 BİN 825 KONUT SAHİBİNİ BULUYOR

Bakan Murat Kurum, sosyal medya üzerinden 2-8 Şubat haftasını kapsayan kura takvimini kamuoyuyla paylaştı. Bu takvime göre Elazığ’da inşa edilecek toplam 3 bin 825 konut için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor.

İlçelere göre konut dağılımı ise netleşti. Merkez ilçe 2 bin 770 konut ile en büyük payı alırken, diğer ilçelerdeki dağılım şöyle gerçekleşti: Sivrice 500, Kovancılar 225, Palu 220, Arıcak 180, Alacakaya 110, Karakoçan 100, Maden 50, Baskil 50, Keban 40 ve Ağın 30 konut.

SONUÇLAR E-DEVLET VE TOKİ SİTESİNDE

Kura çekiminin tamamlanmasının hemen ardından listeler noter onayına sunulacak. Noter işlemlerinin bitmesiyle birlikte asil ve yedek hak sahiplerinin yer aldığı isim listeleri kamuoyuna duyurulacak.

Vatandaşlar, kura sonuçlarını ve hak sahipliği durumlarını T.C. kimlik numaraları ile iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi

e-Devlet Kapısı

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

