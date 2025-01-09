Elazığ'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

Elazığ'da, Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi köyü mevkisinde feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır, kamyon, kamyonet, pikap, hafif ticari araç ve 2 otomobil, sis ve yolda oluşan buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.